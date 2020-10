Coronavirus | Cgil | “Blocco licenziamenti | senza lavoro non si rilancia il paese”

Leggi su dire

(Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Il divieto di licenziamento si e’ accompagnato in questi mesi alla predisposizione da parte del governo di un sistema eccezionale e straordinario di ammortizzatori sociali finalizzato ad arginare la marea montante di una crisi che, in letteratura, non ha riferimenti. Ha rappresentato, cioe’, una misura senza precedenti a una situazione senza precedenti. I detrattori di questa iniziativa governativa, fortemente propugnata dalla Cgil, l’hanno criticata non leggendola nella reale sua portata e nel contesto in cui e’ nata”. Lo sottolinea Cristian Sesena, responsabile dell’Area della contrattazione e del mercato del lavoro della Cgil nazionale, in un intervento su Collettiva.it.