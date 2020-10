Coronavirus, casi meno gravi rispetto a inizio emergenza (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ultimo rapporto dell’ISS sul : gli asintomatici sarebbero oltre l’80%. Nell’ultimo rapporto sull’epidemia Covid, aggiornato al 20 ottobre, l’Istituto Superiore di Sanità sottolinea come nelle prime settimane della pandemia venivano riscontrati casi più “severi e critici” e “deceduti positivi”, mentre ora “con il passare del tempo si evidenzia … Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ultimo rapporto dell’ISS sul : gli asintomatici sarebbero oltre l’80%. Nell’ultimo rapporto sull’epidemia Covid, aggiornato al 20 ottobre, l’Istituto Superiore di Sanità sottolinea come nelle prime settimane della pandemia venivano riscontratipiù “severi e critici” e “deceduti positivi”, mentre ora “con il passare del tempo si evidenzia …

