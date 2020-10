Coronavirus, Brusaferro “Limitare contatti non necessari” (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Aumentando in maniera molto significativo il numero di casi quotidiani, le risorse messe in campo, anche quelle aggiuntive fanno faccia. Arrivare a 20-21mila casi al giorno significa tracciare 5-10 casi per ognuno. Questo è un elemento di preoccupazione, dove si fa fatica a tracciare scatta una nuova fase che si chiama mitigazione, ovvero degli strumenti da utilizzare a livello di popolazione per ridurre la trasmissibilità”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. “Da qui la necessità di attenzione, di adottare dei provvedimenti che consente di poter modellare la curva e raffreddarla”, ha spiegato Brusaferro sottolineando come sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Aumentando in maniera molto significativo il numero di casi quotidiani, le risorse messe in campo, anche quelle aggiuntive fanno faccia. Arrivare a 20-21mila casi al giorno significa tracciare 5-10 casi per ognuno. Questo è un elemento di preoccupazione, dove si fa fatica a tracciare scatta una nuova fase che si chiama mitigazione, ovvero degli strumenti da utilizzare a livello di popolazione per ridurre la trasmissibilità”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nel corso una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. “Da qui la necessità di attenzione, di adottare dei provvedimenti che consente di poter modellare la curva e raffreddarla”, ha spiegatosottolineando come sia ...

