Coronavirus, Brusaferro (Iss): "Attenzione alle soglie dei ricoveri. Se le superiamo, chi ha altre patologie non troverà posto" (Di martedì 27 ottobre 2020) "I dati mostrano una progressione continua nei ricoveri e la sfida è riuscire a gestire l'epidemia garantendo assistenza agli altri bisogni di salute, che continuano a esserci", così il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa per leggere l'andamento dei contagi. Mostrando i grafici, Brusaferro ha spiegato che esiste una soglia "oltre la quale i pazienti affetti da altre patologie non potrebbero più trovare risposta nei nostri ospedali". In sintesi: non ci sarebbe posto per tutti. Il presidente dell'Iss ha quindi ricordato l'importanza delle misure, soprattutto quella di "limitare i contatti non strettamente necessari".

