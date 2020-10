Coronavirus, Bonaccini “Sbagliato dividersi, stretta indispensabile” (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento abbiamo bisogno di tutto, eccetto che dividerci in fazioni”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che precisa: “Si possono avere sui singoli punti opinioni differenti, io stesso ho invitato il governo a a tenere conto di quanto le categorie stanno chiedendo e a valutare qualche correzione. Ma la lotta al virus richiede massima unità». Sul Dpcm, Bonaccini spiega che “c’è stato un confronto nel merito e abbiamo avanzato delle proposte: avremmo voluto vederne accolte di più” perchè “noi eravamo più preoccupati di possibili assembramenti nei centri commerciali che nei cinema o nei teatri”. “Resto convinto – prosegue – che sia più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento abbiamo bisogno di tutto, eccetto che dividerci in fazioni”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, il governatore dell’Emilia Romagna Stefanoche precisa: “Si possono avere sui singoli punti opinioni differenti, io stesso ho invitato il governo a a tenere conto di quanto le categorie stanno chiedendo e a valutare qualche correzione. Ma la lotta al virus richiede massima unità». Sul Dpcm,spiega che “c’è stato un confronto nel merito e abbiamo avanzato delle proposte: avremmo voluto vederne accolte di più” perchè “noi eravamo più preoccupati di possibili assembramenti nei centri commerciali che nei cinema o nei teatri”. “Resto convinto – prosegue – che sia più ...

