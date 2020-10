Coronavirus | al Teatro alla Scala di Milano 21 artisti positivi | un corista in ospedale “Continuiamo a lavorare per la Prima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ilarriva anche aldi. Mentre proseguono i lavori, nonostante la chiusura, per la Prima del 7 dicembre, 21sono risultatial Covid-19. Sono 18 coristi (9 uomini e 9 donne) e 3 professori d’orchestra. Un membro del coro si trova invece ricoverato in. Il sovrintendente del Piermarini, Dominique Meyer, ha incontrato i sindacati per affrontare il tema della sospensione delle attività fino al 24 novembre prossimo e per fare il punto sui protocolli messi in atto finora per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori del. Nei prossimi giorni si terrà una riunione per capire come glisi sono contagiati e se è opportuno ...