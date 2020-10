Coronavirus | AdP | “Bari migliori aeroporto per assistenza passeggeri”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’di Bari “Karol Wojtyla” è il migliordi medio-grandi dimensioni per i livelli diprestati ai passeggeri durante l’emergenza Covid-19. Dall’analisi condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza lo scalo del capoluogo pugliese – fa sapere Aeroporti di Puglia (AdP) in una nota – occupa il primo posto tra gli aeroporti medio grandi, grazie ad una percentuale di apprezzamento dei passeggeri pari al 77,9%, rispetto a una media nazionale del 70,9% per la categoria in cui è inserito. “Il risultato dell’analisi condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – rappresenta un ulteriore riconoscimento delle azioni di ...