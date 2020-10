Coronavirus, a Napoli anche la protesta dei tassisti: in 100 a piazza Plebiscito (Di martedì 27 ottobre 2020) Un centinaio di tassisti sta protestando a Napoli, in piazza del Plebiscito, contro le ultime restrizioni previste dal Dpcm per contenere il contagio da Covid. A giudizio dei tassisti, in piazza con... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 ottobre 2020) Un centinaio distando a, indel, contro le ultime restrizioni previste dal Dpcm per contenere il contagio da Covid. A giudizio dei, incon...

Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano,… - Agenzia_Ansa : #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazz… - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - morenoventurell : RT @benq_antonio: #Milano #Torino #Napoli #Roma i #dcpm di #Conte sfornati ogni 2/3 giorni mal digeriti sta creando il caos la 'Mancata put… - Notiziedi_it : Coronavirus, a Napoli anche la protesta dei tassisti: in 100 a piazza Plebiscito -