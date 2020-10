Coronavirus 27 ottobre: impennata contagi ma “meglio il Covid che la fame” (Di martedì 27 ottobre 2020) Sale la tensione nelle piazze, agli italiani proprio non vanno giù le misure restrittive emanate dal Governo domenica scorsa, aumenta la protesta, danni e guerriglia. Ospedali Covid (Facebook)Non si placano le proteste nelle piazze italiane, i numeri ormai sembrano non interessare più i cittadini. Non si guardano più i dati, non si ascoltano più i ragionamenti dei virologi. La gente scende in piazza per il diritto al lavoro, per salvaguardare le proprie attività, per protestare contro un provvedimento che trovano ingiusto, esagerato e fortemente impopolare. Numerose nel frattempo i gesti di solidarietà nei confronti di chi tra i vari settori lavorativi vede svanire probabilmente il sogno di una vita. Proseguono gli scontri, ieri a Milano, una folle indemoniata a distrutto vetrine e fatto danni sparsi lungo le ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Sale la tensione nelle piazze, agli italiani proprio non vanno giù le misure restrittive emanate dal Governo domenica scorsa, aumenta la protesta, danni e guerriglia. Ospedali(Facebook)Non si placano le proteste nelle piazze italiane, i numeri ormai sembrano non interessare più i cittadini. Non si guardano più i dati, non si ascoltano più i ragionamenti dei virologi. La gente scende in piazza per il diritto al lavoro, per salvaguardare le proprie attività, per protestare contro un provvedimento che trovano ingiusto, esagerato e fortemente impopolare. Numerose nel frattempo i gesti di solidarietà nei confronti di chi tra i vari settori lavorativi vede svanire probabilmente il sogno di una vita. Proseguono gli scontri, ieri a Milano, una folle indemoniata a distrutto vetrine e fatto danni sparsi lungo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ottobre Covid Toscana, dati coronavirus 27 ottobre: 1.823 nuovi casi. + 9 in terapia intensiva LA NAZIONE Fedriga al Governo: bar e ristoranti chiusi alle 21, palestre e piscine aperte

«Sto vedendo una tensione enorme - ha proseguito Fedriga - e tutte le istituzioni condannano chi inserisce all'interno di manifestazioni pacifiche arrecando danni enormi, ed è p ...

Matera, la richiesta del sindaco: «Nuovi interventi per l'ospedale della città»

MATERA - Interventi per migliorare i livelli di assistenza ai degenti e a tutela della profilassi del personale sanitario in servizio presso l’ospedale «Madonna delle Grazie». E’ quanto, in una nota, ...

