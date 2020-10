Coronavirus, 21.994 nuovi casi in un giorno. Scontro Fontana-Ricciardi sul lockdown a Milano. Brusaferro: “Aumentano gli asintomatici” (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 ottobre. Nuova impennata dei casi nel nostro Paese. Picco dei decessi. ROMA – Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 ottobre. Ritorna a salire la curva nel nostro Paese. Sono 21.994 i contagi in un solo giorno a fronte di oltre 174mila tamponi. Cinque le regioni sopra i mille casi, con Lombardia (+5.035), Piemonte (+2.458) e Campania (+2.761) sul podio giornaliero. Scende leggermente il rapporto tra tamponi e positivi che è del 12,6% (lunedì era del 13,6%). Continua a salire la pressione sui servizi sanitari. In terapia intensiva al 27 ottobre ci sono 1.411 (+127), i ricoveri ordinari sono 13.955 (+958). Ancora alti i numeri dei decessi: +221 in un solo giorno. Scontro ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia, il bollettino del 27 ottobre. Nuova impennata deinel nostro Paese. Picco dei decessi. ROMA –in Italia, il bollettino del 27 ottobre. Ritorna a salire la curva nel nostro Paese. Sono 21.994 i contagi in un soloa fronte di oltre 174mila tamponi. Cinque le regioni sopra i mille, con Lombardia (+5.035), Piemonte (+2.458) e Campania (+2.761) sul podio giornaliero. Scende leggermente il rapporto tra tamponi e positivi che è del 12,6% (lunedì era del 13,6%). Continua a salire la pressione sui servizi sanitari. In terapia intensiva al 27 ottobre ci sono 1.411 (+127), i ricoveri ordinari sono 13.955 (+958). Ancora alti i numeri dei decessi: +221 in un solo...

you_trend : ?? #Coronavirus, 27/10/20 • Attualmente positivi: 255.090 • Deceduti: 37.700 (+221) • Dimessi/Guariti: 271.988 (+3.… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia altri 21.994 casi in un giorno e 221 morti #coronavirus - rtl1025 : ?? Nuovi record per contagi e vittime nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 21.994 a fronte di 174.398 tamp… - lichibenassi : RT @Lanf040264: #Coronavirus, oggi 21.994 #contagi e 221 morti per #COVID19 Non mi stancherò mai di dirlo: di tutto questo sono responsabi… - vitobusto : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia altri 21.994 casi in un giorno e 221 morti #coronavirus -