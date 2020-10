Coronavirus, 21.994 nuovi casi e 221 decessi (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.994 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, rispetto ai 17.012 casi fatti registrate nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.398 tamponi, contro i 124.686 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino sull’emergenza Coronavirus dell Ministero della Salute. E’ invece salito a quota 37.700 il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con 221 morti registrati nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 255.090, dei quali 239.724 in isolamento domiciliare. Il numero di ricoverati è di 13.955 (+958 rispetto a ieri), dei quali 1.411 (+127) in terapia intensiva. A livello regionale, maglia nera alla Lombardia con 5.035 nuovi casi, seguita da Campania con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.994 idiin Italia, rispetto ai 17.012fatti registrate nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.398 tamponi, contro i 124.686 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino sull’emergenzadell Ministero della Salute. E’ invece salito a quota 37.700 il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con 221 morti registrati nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 255.090, dei quali 239.724 in isolamento domiciliare. Il numero di ricoverati è di 13.955 (+958 rispetto a ieri), dei quali 1.411 (+127) in terapia intensiva. A livello regionale, maglia nera alla Lombardia con 5.035, seguita da Campania con ...

