Corona virus: Italia, 255090 attualmente positivi a test (+18406 in un giorno) con 37700 decessi (221) e 271988 guariti (3362). Totale di 564778 casi (21994) Dati della protezione civile: effettuati 174398 tamponi. Consiglio dei ministri: via libera al decreto legge sui ristori (Di martedì 27 ottobre 2020) Dat odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 255090 attualmente positivi a test (+18406 in un giorno) con 37700 decessi (221) e 271988 guariti (3362). Totale di 564778 casi (21994) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 174398 tamponi. Consiglio dei ministri: via ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Dat odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(221) e).di) dei: via ...

