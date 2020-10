Coppa Italia, Reggina: Toscano prepara la sfida al Bologna (Di martedì 27 ottobre 2020) LaPresse – L’esultanza di Ménez. La Reggina di Toscano si appresta a disputare la sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, valevole per il terzo turno di Coppa Italia. La formazione calabrese è attesa da un test importante per mettersi alla prova al cospetto di una formazione di Serie A. La partita di Bologna arriva a metà tra due sfide di campionato, quella pareggiata a Pordenone e la prossima in programma con la Spal. L’inizio di stagione di Toscano La Reggina si è presentata ai nastri di partenza del campionato di Serie B con ambizione. La squadra di Toscano ha messo in piedi un mercato di spessore, arricchito dalla ciliegina sulla torta rappresentata da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) LaPresse – L’esultanza di Ménez. Ladisi appresta a disputare lacontro ildi Sinisa Mihajlovic, valevole per il terzo turno di. La formazione calabrese è attesa da un test importante per mettersi alla prova al cospetto di una formazione di Serie A. La partita diarriva a metà tra due sfide di campionato, quella pareggiata a Pordenone e la prossima in programma con la Spal. L’inizio di stagione diLasi è presentata ai nastri di partenza del campionato di Serie B con ambizione. La squadra diha messo in piedi un mercato di spessore, arricchito dalla ciliegina sulla torta rappresentata da ...

PosteNews : #Filatelia Emesso oggi un #francobollo dedicato alla SS Calcio Napoli S.p.A. squadra vincitrice della Coppa Italia… - GoalItalia : Cinque Scudetti ?? Una Champions ?? Un Mondiale ?? Una Coppa Intercontinentale ?? Una Coppa Italia ?? Una Supercoppa UEF… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Nel 1933 il Capitano Pietro Scapinelli conquistata, per l'Italia, la Coppa Blèriot volando su un MC.7… - BaldodUbaldi : RT @1962Greco: Ottobre 1975: la Lazio è costretta a non giocare in Coppa Uefa con il Barcellona come protesta contro il regime di Franco. Q… - sportface2016 : #CoppaItalia Regolamento terzo turno: cosa succede in caso di pareggio? -