Controlli anti-covid a Napoli e provincia | a Giugliano sanzionati titolari di 2 ristoranti

(Di martedì 27 ottobre 2020) Procedono senza sosta ie in. In totale, tra venerdì e domenica, le fiamme gialle hanno controllato su tutta la613 persone e 112 attività commerciali. Sono state 14 le sanzioni complessive, tra denunce all’Autorità Giudiziaria e segnalazioni al Prefetto.Il 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

virginiaraggi : Da inizio ottobre, gli agenti della @PLRomaCapitale hanno eseguito più di 30mila controlli per verificare il rispet… - Corriere : Livorno, forze di polizia prese a sassate durante controlli anti Covid - fanpage : Immagini bruttissime, queste che arrivano da Livorno - notag1927 : @sportface2016 Succede quando ci sono i controlli anti covid obbligati da parte dell'uefa, magicamente sono tutti i… - rosapensierosa : @maurizioft Molto condivisibile. Aggiungerei solo controlli severi a tappeto per verificare l’osservanza delle norm… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

Genova24.it

Inoltre, come spesso succede, dai controlli anti Covid sono emerse anche situazioni illecite tipicamente d’interesse delle Fiamme Gialle. La Compagnia di Giugliano in Campania ha sottoposto a ...Inoltre, come spesso succede, dai controlli anti Covid sono emerse anche situazioni illecite tipicamente d’interesse delle Fiamme Gialle. La Compagnia di Giugliano in Campania ha sottoposto a ...