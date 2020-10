Conte sfiduciato dall'Italia? Becchi a valanga. "Ma in Parlamento parlano di gay e trans" (Di martedì 27 ottobre 2020) Forza sfiducia. Paolo Becchi sogna un riallineamento tra la volontà popolare e il voto dei parlamentari. Un "reset" che costringa Camera e Senato a guardare in faccia la realtà e farla finita con questa maggioranza posticcia. "Il governo Conte - scrive l'editorialista di Libero su Twitter - è 'di fatto' sfiduciato dal Paese". E le dimostrazioni in piazza da Nord a Sud contro l'ultimo Dpcm, tralasciando le derive violente dei facinorosi, stanno lì a mostrarlo. "Non sarebbe ora il caso che il Parlamento lo sfiduciasse anche 'di diritto' - provoca Becchi -, invece di occuparsi di trans e gay?". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Forza sfiducia. Paolosogna un riallineamento tra la volontà popolare e il voto dei parlamentari. Un "reset" che costringa Camera e Senato a guardare in faccia la realtà e farla finita con questa maggioranza posticcia. "Il governo- scrive l'editorialista di Libero su Twitter - è 'di fatto'dal Paese". E le dimostrazioni in piazza da Nord a Sud contro l'ultimo Dpcm, tralasciando le derive violente dei facinorosi, stanno lì a mostrarlo. "Non sarebbe ora il caso che illo sfiduciasse anche 'di diritto' - provoca-, invece di occuparsi die gay?".

"Il governo Conte - scrive l'editorialista di Libero su Twitter - è 'di fatto' sfiduciato dal Paese". E le dimostrazioni in piazza da Nord a Sud contro l'ultimo Dpcm, tralasciando le derive violente ...

La parte sfiduciata del grande Paese

La paura fa 18. Così ieri titolava una trasmissione Rai del mattino, quasi interamente dedicata ai commenti al Dpcm che ha introdotto il mini lockdown. Quelle annunciate domenica dal premier Conte son ...

"Il governo Conte - scrive l'editorialista di Libero su Twitter - è 'di fatto' sfiduciato dal Paese". E le dimostrazioni in piazza da Nord a Sud contro l'ultimo Dpcm, tralasciando le derive violente ...La paura fa 18. Così ieri titolava una trasmissione Rai del mattino, quasi interamente dedicata ai commenti al Dpcm che ha introdotto il mini lockdown. Quelle annunciate domenica dal premier Conte son ...