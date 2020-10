Conte: “Se rispettiamo le misure riusciremo a scongiurare il lockdown” (Di martedì 27 ottobre 2020) A poche ore dal via libera in CdM al nuovo Decreto Ristori, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure economiche in una conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Il titolare del MEF ha sottolineato la celerità del provvedimento, spiegando che sono state messe in campo risorse per 5,4 miliardi di euro e confermando le tempistiche già anticipate nelle ultime ore: Il contributo a fondo perduto sarò erogato automaticamente a oltre 300.000 aziende che già lo hanno già avuto, e quindi contiamo per metà novembre di avere tutti bonifici effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate. I fondi arriveranno direttamente sui conti correnti degli aventi diritto. Conte e i ... Leggi su blogo (Di martedì 27 ottobre 2020) A poche ore dal via libera in CdM al nuovo Decreto Ristori, il Presidente del Consiglio Giuseppeha illustrato leeconomiche in una conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Il titolare del MEF ha sottolineato la celerità del provvedimento, spiegando che sono state messe in campo risorse per 5,4 miliardi di euro e confermando le tempistiche già anticipate nelle ultime ore: Il contributo a fondo perduto sarò erogato automaticamente a oltre 300.000 aziende che già lo hanno già avuto, e quindi contiamo per metà novembre di avere tutti bonifici effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate. I fondi arriveranno direttamente sui conti correnti degli aventi diritto.e i ...

