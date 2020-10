Conte, se non marciamo assieme aggraviamo situazione (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Il governo si assume le proprie responsabilità ed è giusto che il suo operato sia sindacato e sottoposto a critiche, ma se perdiamo di vista l'obiettivo di marciare tutti ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Il governo si assume le proprie responsabilità ed è giusto che il suo operato sia sindacato e sottoposto a critiche, ma se perdiamo di vista l'obiettivo di marciare tutti ...

herbertballeri : Mi ha chiamato #Conte , ha detto che non devo fare uscire la gente. #Dpcm - Giorgiolaporta : 6 mesi fa #Conte prometteva 750 miliardi di euro per le imprese. Nessuno ha visto nulla e la gente inizia a incazza… - Capezzone : Oggi su @laveritaweb #Conte scuola Ricucci: “piccoli sacrifici” coi negozi degli altri. Qui stanziati 1,2 mld, in U… - vincenz94704898 : RT @FalzoniGisella: 'POTERI DI CONTE NON LI AVEVA NEANCHE IL MONARCA ASSOLUTO! È UN DPCM IGN... - MoniaProvvedi : @GiovanniToti Adesso non esageriamo... dopo che conte ha firmato the new dpcm già dicevano che i contagi erano dim… -