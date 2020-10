Conte | Rispettiamo le misure o rischiamo un nuovo lockdown

Leggi su agi

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Il Governo vara il decreto legge ristori da oltre 5 miliardi di euro per le categorie più penalizzate. I primi aiuti arriveranno sui conti corrente a metà novembre, per coloro che ne avevano già usufruito in primavera. Per gli altri, che non hanno una posizione aperta, ci vorrà qualche tempo in più. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione dureranno fino al 31 gennaio. Il premiere i ministri Gualtieri e Patuanelli sintetizzano così il decreto legge, approvato nel pomeriggio "all'unanimità" dal Consiglio dei Ministri. Sugli episodi di violenza nelle città italiane,lancia un messaggio chiaro: "Credo che tutti gli italiani per bene non possano condividere queste violenze, credo che non abbiano voglia di lasciarsi strumentalizzare. La violenza genera violenza e non ...