Conte presenta il Decreto Ristori | “Lavoriamo per evitare un lockdown generalizzato”

Il premier Giuseppe Conte ha presentato in conferenza stampa il Decreto Ristori (per 5 miliardi di euro) appena varato per aiutare chi è stato colpito dalle misure restrittive dell'ultimo Dpcm. "I contributi a fondo perduto arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati direttamente dall'agenzia delle entrate. Le stesse categorie, oltre ai Ristori a fondo perduto, potranno beneficiare di altri contributi. Già a metà novembre chi ha già aderito alla prima edizione del contributo al fondo perduto potrà riceverlo. Un piccolo bar che ha ricevuto 2000 euro con il Decreto rilancio, può prenderne 3000. Un grande ristorante da 13 mila euro potrà riceverne 26.

Coronavirus: Conte, 'proteste ogni giorno, incontro tutti non sto in palazzo isolato'

