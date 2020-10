Conte: “Non abbiamo concesso niente allo Shakhtar, siamo stati sfortunati. Sensazioni positive per il futuro” (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo lo 0-0 maturato in Ucraina, Antonio Conte ha analizzato la gara di Champions League ai microfoni di Sky Sport: “Questa gara mi lascia in ogni caso Sensazioni positive, perchè la squadra ha giocato con la giusta intensità e con il giusto piglio. abbiamo fatto la partita dall’inizio, non siamo stati fortunatissimi. abbiamo avuto delle occasioni per far gol, ma non gi è girata bene, considerando anche le due traverse. Dispiace perchè era una partita che meritavamo di vincere ma che, al tempo stesso, lascia la consapevolezza che siamo sulla strada giusta. Posso rimproverare poco o niente ai ragazzi, perchè non hanno concesso niente agli avversari. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo lo 0-0 maturato in Ucraina, Antonioha analizzato la gara di Champions League ai microfoni di Sky Sport: “Questa gara mi lascia in ogni caso, perchè la squadra ha giocato con la giusta intensità e con il giusto piglio.fatto la partita dall’inizio, nonfortunatissimi.avuto delle occasioni per far gol, ma non gi è girata bene, considerando anche le due traverse. Dispiace perchè era una partita che meritavamo di vincere ma che, al tempo stesso, lascia la consapevolezza chesulla strada giusta. Posso rimproverare poco oai ragazzi, perchè non hannoagli avversari. ...

herbertballeri : Mi ha chiamato #Conte , ha detto che non devo fare uscire la gente. #Dpcm - Giorgiolaporta : 6 mesi fa #Conte prometteva 750 miliardi di euro per le imprese. Nessuno ha visto nulla e la gente inizia a incazza… - Capezzone : Oggi su @laveritaweb #Conte scuola Ricucci: “piccoli sacrifici” coi negozi degli altri. Qui stanziati 1,2 mld, in U… - amalialena : RT @VittorioSgarbi: Nell’auto proclamata Repubblica del Sutristan, i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante “Da… - pippoita88 : Criticabile ma #Conte ci mette la faccia. #Renzi o non ha partecipato al DPCM ma se ha partecipato e condiviso e… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Non Roma, viaggio sulla metro affollata: «Qui è il caos, rischiamo il contagio» Corriere della Sera