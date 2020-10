Conte, la luna di miele con gli italiani è finita! Ecco cosa dicono unanimi i sondaggisti (Di martedì 27 ottobre 2020) La pazienza ha un limite. Tra i sondaggisti la percezione è comune. La fiducia che gli italiani hanno nei confronti del premier è compromessa. in seguito all’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, con il quale viene imposta la chiusura dei locali alle 18, si è acceso il malContento dei cittadini. Molti dei quali si domandano come sia stato possibile che il governo si ritrovi così impreparato nonostante si sapesse da mesi il rischio che avrebbe comportato la seconda ondata prevista con l’arrivo dell’autunno. Da Nord a Sud i cittadini scendono nelle piazze italiane per protestare contro le decisioni del governo, che con le ultime restrizioni ha così sferrato un duro colpo a tutte le categorie dei settori che erano già stati messi a dura ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 ottobre 2020) La pazienza ha un limite. Tra ila percezione è comune. La fiducia che glihanno nei confronti del premier è compromessa. in seguito all’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, con il quale viene imposta la chiusura dei locali alle 18, si è acceso il malnto dei cittadini. Molti dei quali si domandano come sia stato possibile che il governo si ritrovi così impreparato nonostante si sapesse da mesi il rischio che avrebbe comportato la seconda ondata prevista con l’arrivo dell’autunno. Da Nord a Sud i cittadini scendono nelle piazze italiane per protestare contro le decisioni del governo, che con le ultime restrizioni ha così sferrato un duro colpo a tutte le categorie dei settori che erano già stati messi a dura ...

ilriformista : #Conte e gli italiani, la luna di miele è finita: per il premier brusco calo dei consensi - vitnuc1958 : @LaRoRy1 Brava! Italiani intelligenti si nasce Conte mi ricorda Astolfo che andò sulla luna con il suo cavallo alat… - amonti85 : RT @SantucciFulvio: Pazzesco raga, settimana scorsa ci hanno sviscerato tutte le statistiche esistenti sul peggior inizio assoluto di Conte… - Luna_Nene_ : Ma che fai contè? Russi e te magni le fette biscottate con la maionese nel latte. #GFVIP - FrancaRenatadi2 : @Montecitorio Conte dovrebbe farsi un tampone Sarebbe meglio. Invece dice Le cose che non sta in cielo ne in terra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte luna Alla Fenice, Il trovatore diretto da Callegari. Cantano Pretti, Mantegna, Simeoni Connessi all'Opera Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

“CONTE NON CI HA CHIESTO SCUSA” - LUCA RICOLFI ALL’ATTACCO ... nonostante sacche di povertà e di malessere, somiglia ormai più a un luna park che a una fabbrica. Novantacinque genitori su 100 mai ...

Ore 18, stop all’ultimo caffè. Ma la città prova a resistere

In centro i titolari dei locali non hanno spento le luci e molta gente ha continuato a passeggiare. Strade deserte solo dopo le 20 ...

“CONTE NON CI HA CHIESTO SCUSA” - LUCA RICOLFI ALL’ATTACCO ... nonostante sacche di povertà e di malessere, somiglia ormai più a un luna park che a una fabbrica. Novantacinque genitori su 100 mai ...In centro i titolari dei locali non hanno spento le luci e molta gente ha continuato a passeggiare. Strade deserte solo dopo le 20 ...