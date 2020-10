Conte | “Con il decreto Ristori bonifici da metà novembre Rispettiamo le regole o sarà lockdown”

Leggi su dire

(Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Non possiamo illuderci che, con una curva in salita, si possa andare tranquillamente in giro in palestra e al ristorante, se rispettiamo queste nuove norme abbiamo buone chance di affrontare dicembre con serenita’, in caso contrario ci troveremo piu’ avanti con un lockdown generalizzato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa a palazzo Chigi indetta per illustrare il contenuto del dl Ristori.