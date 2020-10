Conte: “Chiudere era necessario, vi spiego perché” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista al Fatto quotidiano pubblicata oggi ripercorre la strada che ha portato al varo del nuovo Dpcm del 25 ottobre, oggetto di proteste di piazza, anche violente, e di feroci critiche nella stessa maggioranza. Il premier, ribadendo quanto detto ieri da altri esponenti dell’esecutivo, parla delle ragioni che hanno portato a prendere determinate misure (che per qualcuno sono anche troppo blande), provando ancora una volta a spiegarle. Dpcm del 25 0ttobre, solo misure necessarie Dice Conte: “Abbiamo appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie. Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai rispettivi capi-delegazione. Queste misure non sono in discussione. Piuttosto vanno spiegate a una popolazione in ... Leggi su blogo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppein una intervista al Fatto quotidiano pubblicata oggi ripercorre la strada che ha portato al varo del nuovo Dpcm del 25 ottobre, oggetto di proteste di piazza, anche violente, e di feroci critiche nella stessa maggioranza. Il premier, ribadendo quanto detto ieri da altri esponenti dell’esecutivo, parla delle ragioni che hanno portato a prendere determinate misure (che per qualcuno sono anche troppo blande), provando ancora una volta a spiegarle. Dpcm del 25 0ttobre, solo misure necessarie Dice: “Abbiamo appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie. Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai rispettivi capi-delegazione. Queste misure non sono in discussione. Piuttosto vanno spiegate a una popolazione in ...

