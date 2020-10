Conte alle categorie economiche: «Oggi Cdm per decreto ristori. Indennizzi da subito» (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel corso dell'incontro con le categorie economiche a Palazzo Chigi, il Premier ha detto testualmente: «Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate. Oggi alle 15 abbiamo un Cdm in cui approviamo un decreto con immediate misure di ristoro e Indennizzi» Leggi su firenzepost (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel corso dell'incontro con lea Palazzo Chigi, il Premier ha detto testualmente: «Nelle stesse ore in cui lavoravamonorme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi recordpenalizzate.15 abbiamo un Cdm in cui approviamo uncon immediate misure di ristoro e

noemiofficial : Sarà difficile... Rinunciare alle serate con gli amici. Sarà triste... Assistere alla chiusura dei teatri, delle pa… - AnnalisaChirico : Il mondo della #ristorazione sempre più colpito. A nulla sono serviti i soldi spesi per adeguarsi alle normative, c… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Con il nuovo dpcm, da oggi: ?? locali chiusi dalle 18 alle 5 ?? chiusi cinema, teatri, parchi… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Sostegno ai ristoratori, no al #dpcm di #Conte'. Mestre, alle 5 del mattino la cena contro il governo: tra gli ospiti… - cciaaperugia : RT @Agenzia_Ansa: #Gualtieri, #ristori in tempi record e fino al doppio. Il ministro illustra le misure alle categorie, a ristoranti indenn… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alle Conte: «Oggi ok a dl ristoro, indennizzi subito». Renzi attacca: non siamo yes man Il Messaggero Solinas prepara l’ordinanza: stop agli arrivi in Sardegna e ristoranti aperti sino alle 23

Il presidente Christian Solinas, secondo indescrezioni, starebbe valutando, in sintonia con il comitato tecnico scientifico, se permettere ai gestori di bar e ristoranti di lavorare fino alle 23. Nel ...

Fa sciopero della fame, deputato FdI ha malore nel bagno della Camera

Conte, infatti, riferirà in Parlamento il prossimo giovedì ... il presidente del Consiglio ha spiegato che "nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare ...

Il presidente Christian Solinas, secondo indescrezioni, starebbe valutando, in sintonia con il comitato tecnico scientifico, se permettere ai gestori di bar e ristoranti di lavorare fino alle 23. Nel ...Conte, infatti, riferirà in Parlamento il prossimo giovedì ... il presidente del Consiglio ha spiegato che "nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare ...