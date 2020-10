Contagi risalgono: oggi 21.994 nuovi casi con 174.398 tamponi. 221 i morti (Di martedì 27 ottobre 2020) Attualmente positivi: 255.090 Deceduti: 37.700, +221, Dimessi/Guariti: 271.988, +3.362, Ricoverati: 15.366, +1.085, di cui in Terapia Intensiva: 1.411, +127, tamponi: 14.953.086, +174.398, Totale casi:... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 ottobre 2020) Attualmente positivi: 255.090 Deceduti: 37.700, +221, Dimessi/Guariti: 271.988, +3.362, Ricoverati: 15.366, +1.085, di cui in Terapia Intensiva: 1.411, +127,: 14.953.086, +174.398, Totale:...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi risalgono Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 ottobre: i nuovi contagi risalgono a 2.677 (con 30mila tamponi in più), 28 i morti Il Secolo XIX Ormai nel pieno della seconda ondata

Risalgono i contagi e giungono a un nuovo record giornaliero, 21.994. In totale, sono 564.778 i cittadini testati e trovati positivi dall'inizio dell'epidemia. Alla crescita della curva epidemica ...

Covid-19, la situazione epidemiologica in Valdarno ad oggi. Il confronto tra prima e seconda ondata

Per quanto riguarda Rignano nella prima ondata il Comune ha avuto un totale di 22 contagi, nella seconda ondata da agosto ad oggi sono 41 i casi attualmente positivi. Nessun decesso per il Comune. Non ...

