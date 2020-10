Confermata Amy Coney Barrett, la Corte Suprema Usa svolta a destra (Di martedì 27 ottobre 2020) Amy Coney Barrett Confermata alla Corte Suprema Usa. Il Senato degli Stati Uniti ha votato lunedì sera 52-48 dopo un processo ultra-accelerato ed estremamente controverso per la conferma della giudice ultraconservatrice alla Corte Suprema al posto della defunta Ruth Bader Ginsburg. Una nomina che sposta gli equilibri della Corte con una maggioranza di 6-3 conservatrice e mette a rischio Obamacare, il diritto all’aborto e la tutela dei diritti civili. LEGGI ANCHE > Nuova rivelazione su Amy Coney Barrett: “Faceva parte di gruppi fondamentalisti cristiani” Amy Coney Barrett Confermata, il perché del voto Il voto che ha visto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) AmyallaUsa. Il Senato degli Stati Uniti ha votato lunedì sera 52-48 dopo un processo ultra-accelerato ed estremamente controverso per la conferma della giudice ultraconservatrice allaal posto della defunta Ruth Bader Ginsburg. Una nomina che sposta gli equilibri dellacon una maggioranza di 6-3 conservatrice e mette a rischio Obamacare, il diritto all’aborto e la tutela dei diritti civili. LEGGI ANCHE > Nuova rivelazione su Amy: “Faceva parte di gruppi fondamentalisti cristiani” Amy, il perché del voto Il voto che ha visto ...

Vittoriog82 : RT @giopank: Amy Coney #Barrett confermata dal Senato come giudice della Corte suprema - giopank : Amy Coney #Barrett confermata dal Senato come giudice della Corte suprema - nana_bubico : RT @mittdolcino: BANG! Amy Coney Barett confermata dal Senato USA (52 vs. 48) La maggioranza conservatrice sognata da una vita si materiali… - bisagnino : Amy Coney Barrett confermata dal Senato 52-48: la maggioranza sognata da una vita è conservatrice! I globalist iniz… - Risorgiamo : @borghi_claudio Onorevole... Judge Amy Coney Barrett E' STATA CONFERMATA! OHHHHH YESSSS! Non è che c'erano dubbi ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Confermata Amy Chi è Amy Coney Barrett, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema Filodiritto Usa, Senato: sì Barrett a Corte suprema

L'aula del Senato americano ha confermato la nomina fatta dal presidente Donald Trump della giudice Amy Coney Barrett alla Corte suprema. Subentrerà nel posto lasciato da Ruth Bader Ginsburg. (ANSA) ...

Usa 2020: Senato approva la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema

La magistrata cattolica iper conservatrice è la 115esima giudice alla Corte Suprema e la quinta donna alla corte nei suoi 231 anni di storia. Una nomina che soddisfa l’intero schieramento repubblicano ...

L'aula del Senato americano ha confermato la nomina fatta dal presidente Donald Trump della giudice Amy Coney Barrett alla Corte suprema. Subentrerà nel posto lasciato da Ruth Bader Ginsburg. (ANSA) ...La magistrata cattolica iper conservatrice è la 115esima giudice alla Corte Suprema e la quinta donna alla corte nei suoi 231 anni di storia. Una nomina che soddisfa l’intero schieramento repubblicano ...