Conferenza stampa Pirlo: “Chiellini non ci sarà. La verità su Ronaldo…” (Di martedì 27 ottobre 2020) Conferenza stampa Pirlo – Vigilia di Champions League. Domani sera alle 21, Juventus-Barcellona, il big match più atteso. Sfida che vedeva contro Ronaldo e Messi, col portoghese però, in dubbio per via del Covid. Come ogni vigilia, Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa. Il tecnico ha risolto alcuni dubbi di formazione e soprattutto ha parlato di Ronaldo, De Ligt, Bonucci e Chiellini. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico RONALDO – “Dobbiamo aspettare l’esito del tampone, lo ha fatto come tutti gli altri giocatori. In serata avremo il responso definitivo. Percentuale che domani possa giocare? Prima di tutto aspettiamo l’esito. Se sarà negativo, vedremo il da farsi. ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 ottobre 2020)– Vigilia di Champions League. Domani sera alle 21, Juventus-Barcellona, il big match più atteso. Sfida che vedeva contro Ronaldo e Messi, col portoghese però, in dubbio per via del Covid. Come ogni vigilia, Andreaha parlato in. Il tecnico ha risolto alcuni dubbi di formazione e soprattutto ha parlato di Ronaldo, De Ligt, Bonucci e Chiellini., le parole del tecnico RONALDO – “Dobbiamo aspettare l’esito del tampone, lo ha fatto come tutti gli altri giocatori. In serata avremo il responso definitivo. Percentuale che domani possa giocare? Prima di tutto aspettiamo l’esito. Se sarà negativo, vedremo il da farsi. ...

