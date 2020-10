Commercianti di nuovo in piazza dopo l’incontro con Piero De Luca (Di martedì 27 ottobre 2020) di Monica De Santis Ristoratori in piazza, terza parte. Ieri pomeriggio alle 18, orario in cui bar, pub e ristoranti, sono stati costretti a chiudere le loro porte al pubblico, come da Dpcm, i titolari ed alcuni dipendenti si sono ritrovati in piazza Amendola, per la terza volta in quattro giorni. Ad attenderli un folto numero di poliziotti, carabinieri, qualche finanziere ed una pattuglia di vigili urbani. L’articolo completo nell’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 ottobre 2020) di Monica De Santis Ristoratori in, terza parte. Ieri pomeriggio alle 18, orario in cui bar, pub e ristoranti, sono stati costretti a chiudere le loro porte al pubblico, come da Dpcm, i titolari ed alcuni dipendenti si sono ritrovati inAmendola, per la terza volta in quattro giorni. Ad attenderli un folto numero di poliziotti, carabinieri, qualche finanziere ed una pattuglia di vigili urbani. L’articolo completo nell’edizione digitale di oggi Consiglia

Corriere : Napoli di nuovo in piazza: la protesta di precari e disoccupati - Agenzia_Ansa : #Covid: #Confesercenti: 'così chiuderemo in 110mila'. Nuovo allarme #commercianti, a rischio 5,8 miliardi di… - graziano_delrio : Tutela della salute e tutela dell'economia devono camminare insieme. Servono provvedimenti più efficaci per affront… - Gianluc54410558 : Cioè manifesti in solidarietà con i commercianti e saccheggi i negozi. Fantastici. ????. Coronavir… - HolyTemplars : @dan_ceres Ma che subbuglio sono 4 teppistelli non di certo commercianti toccati dal nuovo dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Commercianti nuovo Protesta pacifica dei commercianti: "Nuovo decreto in arrivo" Ottopagine Castellammare - Bar e ristoranti in rivolta, giovedì fiaccolata in Villa Comunale

Cresce l'esasperazione e lo sconforto di commercianti, imprenditori e ristoratori a seguito delle nuove misure adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il DPCM varato dal ...

Iniziative natalizie in bilico e più soldi ai commercianti

L’amministrazione potrebbe destinare i 100mila euro alle attività penalizzate. Olivieri: "Aspettiamo il 25 novembre, sperando ci sia la fine del lockdown" ...

Cresce l'esasperazione e lo sconforto di commercianti, imprenditori e ristoratori a seguito delle nuove misure adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il DPCM varato dal ...L’amministrazione potrebbe destinare i 100mila euro alle attività penalizzate. Olivieri: "Aspettiamo il 25 novembre, sperando ci sia la fine del lockdown" ...