Commemorazione dei defunti al tempo del Covid. Le parole del papa (Di martedì 27 ottobre 2020) Commemorazione dei defunti. Il 2 novembre si svolgerà la ricorrenza dedicata al ricordo dei cari estinti. Come potrà essere celebrata quest’anno Tra pochi giorni si svolgerà, come di consueto, la celebrazione in ricordo dei defunti. Il 2 novembre di ogni anno, il giorno successivo alla solennità di Tutti i Santi, migliaia di fedeli si accalcano … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020)dei. Il 2 novembre si svolgerà la ricorrenza dedicata al ricordo dei cari estinti. Come potrà essere celebrata quest’anno Tra pochi giorni si svolgerà, come di consueto, la celebrazione in ricordo dei. Il 2 novembre di ogni anno, il giorno successivo alla solennità di Tutti i Santi, migliaia di fedeli si accalcano … L'articolo proviene da YesLife.it.

MasciSicilia : Santa Messa in commemorazione dei fratelli scout defunti - letteraemme_ : Commemorazione dei defunti, gli orari e le modalità di accesso ai cimiteri cittadini - GazzettaDelSud : #Commemorazione dei #defunti a #Messina, ecco gli orari di apertura dei cimiteri - vitapinerolese : Commemorazione dei defunti in diocesi. Sì alle messe nei cimiteri - chiesadimilano : 1 e 2 NOVEMBRE | L’Arcivescovo #Delpini presiederà celebrazioni domenica al Monumentale, lunedì in Sant’Ambrogio, a… -