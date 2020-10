Come vengono proiettati oggi i film al cinema? (Di martedì 27 ottobre 2020) Per più di un secolo il cinema si è basato sull’utilizzo della pellicola, con l’avvento del digitale i laboratori chimici diventano laboratori informatici. Anche le competenze degli addetti ai lavori sono completamente cambiate, dovendo avere a che fare con il linguaggio informatico, sequenze numeriche, formati video e tanto altro. Prima infatti il film passava da un processo chimico per ottenere le stampe dalla pellicola e le copie da proiettare poi in sala, quindi la post produzione era una fase tecnica e meccanica che elaborava qualcosa di materiale. Con il digitale questi processi sono interamente effettuati tramite dei software e dei computer che gestiscono i file del materiale di ripresa fino alla loro elaborazione per l’archiviazione e la proiezione finale. Vediamo più nel dettaglio quali sono i ... Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020) Per più di un secolo ilsi è basato sull’utilizzo della pellicola, con l’avvento del digitale i laboratori chimici diventano laboratori informatici. Anche le competenze degli addetti ai lavori sono completamente cambiate, dovendo avere a che fare con il linguaggio informatico, sequenze numeriche, formati video e tanto altro. Prima infatti ilpassava da un processo chimico per ottenere le stampe dalla pellicola e le copie da proiettare poi in sala, quindi la post produzione era una fase tecnica e meccanica che elaborava qualcosa di materiale. Con il digitale questi processi sono interamente effettuati tramite dei software e dei computer che gestiscono i file del materiale di ripresa fino alla loro elaborazione per l’archiviazione e la proiezione finale. Vediamo più nel dettaglio quali sono i ...

borghi_claudio : @Elena_Merlo_UK Perchè? Lei dubbi non ne ha? Non dubitare mai di santa mascherina? Il pensiero che il covid come l'… - pdnetwork : Io non so più se questi deliri li pensano prima o se vengono loro spontanei. Che fortuna che a gestire un momento d… - NicolaPorro : #lockdown, coprifuoco, delazioni, colpevolizzazioni. @GcristianoD ci racconta come vengono trattate quelle attività… - lucydellacitta : RT @notpetko: 'uno si gira nel letto e pensa di stare a letto con Barbapapà' NON CE LA FACCIO MA COME GLI VENGONO #GFVIP - aminasangare1 : RT @TrippyMindX: Alle persone che sono contente di un possibile lockdown vorrei ricordare che stare chiuso in casa non è solo guardare seri… -

Ultime Notizie dalla rete : Come vengono Novel food: che cosa sono ee come vengono autorizzati ilfattoalimentare.it Honda, 800 vittorie: dai pionieri del 1959 a Marquez, una storia di trionfi lunga 61 anni

Jaume Masia ha centrato ad Aragon il successo numero 800 della Casa giapponese nel motomondiale. Ripercorriamo le tappe della leggenda, dal fondatore Soihiro Honda ai campioni di oggi ...

Boris Johnson non ha ancora capito come affrontare la pandemia da coronavirus

Il piano del governo britannico di arrivare a 10 milioni di tamponi Covid al giorno è, nella migliore delle ipotesi, un diversivo ...

Jaume Masia ha centrato ad Aragon il successo numero 800 della Casa giapponese nel motomondiale. Ripercorriamo le tappe della leggenda, dal fondatore Soihiro Honda ai campioni di oggi ...Il piano del governo britannico di arrivare a 10 milioni di tamponi Covid al giorno è, nella migliore delle ipotesi, un diversivo ...