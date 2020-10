Come sta Elisa Isoardi? Raimondo Todaro è sempre con lei (Foto) (Di martedì 27 ottobre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sperano di potere ballare davvero sabato prossimo ma intanto procedono con calma, costretti a farlo. Tra Foto e storie su Instagram la coppia di Ballando con le Stelle mostra sui social i piccoli progressi, ma Come sta Elisa Isoardi, a che punto è la sua caviglia? Nella clinica privata in cui è seguita già ieri le hanno tolto la fasciatura all’ossido di zinco per metterle il tutore. Restano le stampelle, non può ancora mettere il piede a terra e accanto a lei c’è sempre Raimondo Todaro che la incoraggia, le strappa sempre un sorriso. E’ con lei non solo in sala prove e sulla pista di Ballando con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020)sperano di potere ballare davvero sabato prossimo ma intanto procedono con calma, costretti a farlo. Trae storie su Instagram la coppia di Ballando con le Stelle mostra sui social i piccoli progressi, masta, a che punto è la sua caviglia? Nella clinica privata in cui è seguita già ieri le hanno tolto la fasciatura all’ossido di zinco per metterle il tutore. Restano le stampelle, non può ancora mettere il piede a terra e accanto a lei c’èche la incoraggia, le strappaun sorriso. E’ con lei non solo in sala prove e sulla pista di Ballando con le ...

