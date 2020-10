Come evitare un lockdown della giustizia: le proposte degli avvocati civilisti (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - No a un nuovo lockdown della giustizia. E' la richiesta degli avvocati civilisti al Guardasigilli Alfonso Bonafede, in questo quadro di seconda ondata di contagi da Covid-19 che tutto il Paese sta attraversando in queste settimane. L'Unione nazionale delle Camere civili, dunque, avanza al ministro alcune proposte, sottolineando che "proprio nel momento la crisi sociale ed economica, innescata dalla recrudescenza del fenomeno pandemico, torna a mordere più forte", va riaffermata "la centralità della giustizia, il cui blocco risulterebbe in un ulteriore danno e un aggravio delle condizioni per i cittadini, per le aziende e, in definitiva, per tutto il sistema Paese". Allo stesso tempo, gli avvocati chiedono che sia "assicurata la salute e la ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - No a un nuovo lockdown della. E' la richiestaal Guardasigilli Alfonso Bonafede, in questo quadro di seconda ondata di contagi da Covid-19 che tutto il Paese sta attraversando in queste settimane. L'Unione nazionale delle Camere civili, dunque, avanza al ministro alcune, sottolineando che "proprio nel momento la crisi sociale ed economica, innescata dalla recrudescenza del fenomeno pandemico, torna a mordere più forte", va riaffermata "la centralità della, il cui blocco risulterebbe in un ulteriore danno e un aggravio delle condizioni per i cittadini, per le aziende e, in definitiva, per tutto il sistema Paese". Allo stesso tempo, glichiedono che sia "assicurata la salute e la ...

