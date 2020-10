Come cambia la Corte suprema con Amy Coney Barrett (Di martedì 27 ottobre 2020) La nomina di Amy Coney Barrett quale nuovo giudice della Corte suprema è stata ratificata dal Senato con un voto di 52 a 48. In altre parole, l’intero Partito repubblicano, con la prevista eccezione della senatrice del Maine Susan Collins, ha votato a favore, mentre tutto il Partito democratico ha votato contro. L’evento è uno di quelli destinato a far storia, e non solo perché sancisce l’arrivo alla Corte suprema del terzo giudice nominato in quattro anni dal presidente Donald Trump, ma anche perché, meglio di qualsiasi altra cosa, evidenzia la profonda frattura interna a un sistema politico che non è stato progettato per funzionare agevolmente in presenza di un così elevato livello di polarizzazione. Non per niente, la ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) La nomina di Amyquale nuovo giudice dellaè stata ratificata dal Senato con un voto di 52 a 48. In altre parole, l’intero Partito repubblicano, con la prevista eccezione della senatrice del Maine Susan Collins, ha votato a favore, mentre tutto il Partito democratico ha votato contro. L’evento è uno di quelli destinato a far storia, e non solo perché sancisce l’arrivo alladel terzo giudice nominato in quattro anni dal presidente Donald Trump, ma anche perché, meglio di qualsiasi altra cosa, evidenzia la profonda frattura interna a un sistema politico che non è stato progettato per funzionare agevolmente in presenza di un così elevato livello di polarizzazione. Non per niente, la ...

perossidasi : @voluttuario quindi anche se gli abbassi lo stipendio non cambia molto, sta alle aziende poi decidere come investire quei soldi - effe8_ : @fcin1908it Eriksen in nazionale (e anche prima al Tot.) gioca trequartista in un 4231, quindi con 2 mediani dietro… - givagivaz : @Millazena Noi maschietti, come si cambia una ruota, lo abbiamo codificato geneticamente. Prcmdnn. - 20ennipaperoni : Dopo gli ultimi provvedimenti, cosa cambia per Lucca? Tutte le info aggiornate: - DetectiveFurud0 : RT @Diversete1: Dopo i discorsi di Tommaso di questa notte.. questa clip dimostra come anche qui sia Andrea a capire la situazione mentre F… -

Ultime Notizie dalla rete : Come cambia Covid-19, Scroccaro (Regione Veneto): ecco come cambia la governance farmaceutica Farmacista33 Piscine, palestre e teatri: come funzionano i rimborsi

I voucher restano l’opzione preferita dagli esercenti ma, a oggi, non sono più previsti a norma di legge. Possono essere offerti, non imposti.

La promessa del vaccino contro Covid-19 a dicembre è un'illusione politica

Difficilmente arriverà entro l'anno, e sarà al massimo un atto simbolico. E ci sono poi questioni logistiche, tempi tecnici e incertezze di efficacia. Più che promettere date, sarebbe utile definire u ...

I voucher restano l’opzione preferita dagli esercenti ma, a oggi, non sono più previsti a norma di legge. Possono essere offerti, non imposti.Difficilmente arriverà entro l'anno, e sarà al massimo un atto simbolico. E ci sono poi questioni logistiche, tempi tecnici e incertezze di efficacia. Più che promettere date, sarebbe utile definire u ...