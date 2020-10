Colossi farmaceutici Usa abbassano le previsioni di ricavi. Meno vendite di medicinali che non hanno a che fare con il Covid (Di martedì 27 ottobre 2020) La pandemia crea linee di frattura anche nel mondo della farmaceutica. Da un lato tutto ciò che più direttamente attiene alla cura per il Covid-19 e allo sviluppo dei vaccini continua a volare in borsa, incamerare finanziamenti e macinare ricavi. Dall’altro i normali produttori di farmaci e i Colossi dei medicinali che hanno business più diversificati che iniziano a loro volta a soffrire. Il punto è che con l’emergenza in corso ci si cura e si cura Meno per tutto il resto. Quindi Meno prescrizioni, Meno farmaci venduti. Colossi come la tedesca Bayer, che produce anche fertilizzanti, risentono ad esempio anche del calo dell’utilizzo di questi prodotti. Le trimestrali arrivate oggi dai big ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) La pandemia crea linee di frattura anche nel mondo della farmaceutica. Da un lato tutto ciò che più direttamente attiene alla cura per il-19 e allo sviluppo dei vaccini continua a volare in borsa, incamerare finanziamenti e macinare. Dall’altro i normali produttori di farmaci e ideichebusiness più diversificati che iniziano a loro volta a soffrire. Il punto è che con l’emergenza in corso ci si cura e si curaper tutto il resto. Quindiprescrizioni,farmaci venduti.come la tedesca Bayer, che produce anche fertilizzanti, risentono ad esempio anche del calo dell’utilizzo di questi prodotti. Le trimestrali arrivate oggi dai big ...

Lievemente al di sotto invece la performance dei ricavi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Il colosso farmaceutico Pfizer ha riportato oggi un calo del 71% degli utili per il terzo trim ...

Merck: risultati III trim. battono attese, utili a 2,94 mld $ (+55%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Il colosso farmaceutico Merck ha riportato utili per il terzo trimestre di 2,94 miliardi di dollari o 1,16 dollari ad azione, in crescita rispetto agl ...

Lievemente al di sotto invece la performance dei ricavi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Il colosso farmaceutico Pfizer ha riportato oggi un calo del 71% degli utili per il terzo trim ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Il colosso farmaceutico Merck ha riportato utili per il terzo trimestre di 2,94 miliardi di dollari o 1,16 dollari ad azione, in crescita rispetto agl ...