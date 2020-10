Col nuovo decreto, il governo alza bandiera bianca e dice agli italiani di arrangiarsi (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel primo giorno senza cene fuori, senza aperitivi, senza palestre, senza movida tranne quella garantita dai falò della protesta (ieri è toccato a Torino) più che guardare a quel che c’è nell’ultimo Dpcm è necessario fare attenzione a quello che non c’è. Se i comportamenti privati sono stati radicalmente modificati dalle nuove disposizioni, l’azione pubblica non è stata toccata in alcun modo nemmeno dal secondo provvedimento prodotto da Palazzo Chigi in meno di una settimana. In materia di tamponi, laboratori, rapidità di diagnosi, servizi medici domiciliari ma anche treni, autobus, metropolitane, siamo rimasti fermi alle regole del primo settembre, quando l’epidemia era una questione di episodici focolai, di discoteche o feste troppo affollate, di reduci dai bagordi di Ibiza o della Croazia, e si ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel primo giorno senza cene fuori, senza aperitivi, senza palestre, senza movida tranne quella garantita dai falò della protesta (ieri è toccato a Torino) più che guardare a quel che c’è nell’ultimo Dpcm è necessario fare attenzione a quello che non c’è. Se i comportamenti privati sono stati radicalmente modificati dalle nuove disposizioni, l’azione pubblica non è stata toccata in alcun modo nemmeno dal secondo provvedimento prodotto da Palazzo Chigi in meno di una settimana. In materia di tamponi, laboratori, rapidità di diagnosi, servizi medici domiciliari ma anche treni, autobus, metropolitane, siamo rimasti fermi alle regole del primo settembre, quando l’epidemia era una questione di episodici focolai, di discoteche o feste troppo affollate, di reduci dai bagordi di Ibiza o della Croazia, e si ...

stanzaselvaggia : Il Covid sta rientrando prepotentemente nelle Rsa milanesi: Città di Bollate(53 ospiti su 55 col Covid), Nuovo Foco… - welikeduel : Un nuovo appuntamento col Tg di Tele Pojanistan, col Bepi Molon di Andrea Pennacchi #propagandalive - Lucia25443382 : RT @ChiodiDonatella: OGGI COL #PROSECCO AL POSTO DELLE PATATINE BECCATEVI #CONTE #Dpcm in #tv alle 13.30 Ancora #chiusure E saranno tanti… - LaSari81 : RT @Vibes_San: “Col nuovo orario si potrà dormire un’ora in più” e ce lo dicono come se dormissimo. - LeandroSavino : RT @Vibes_San: “Col nuovo orario si potrà dormire un’ora in più” e ce lo dicono come se dormissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Col nuovo Col nuovo decreto, il governo alza bandiera bianca e dice agli italiani di arrangiarsi Linkiesta.it "I ragazzi tra senso di rigetto e tanta ansia"

È il colpo più duro, quello inferto dal nuovo lockdown del tempo libero alla vita sociale, relazionale ed esperienziale dei giovani. Una serrata di tutte quelle attività ludico-ricreative che ...

Nuovo canale anti-allagamenti

Si sono conclusi da pochi giorni i lavori di realizzazione del nuovo canale di deflusso dell’alveo del Fosso del Lupo, a Savigno. Si tratta di un intervento realizzato in località Rivabene a ridosso ...

È il colpo più duro, quello inferto dal nuovo lockdown del tempo libero alla vita sociale, relazionale ed esperienziale dei giovani. Una serrata di tutte quelle attività ludico-ricreative che ...Si sono conclusi da pochi giorni i lavori di realizzazione del nuovo canale di deflusso dell’alveo del Fosso del Lupo, a Savigno. Si tratta di un intervento realizzato in località Rivabene a ridosso ...