Col nuovo decreto, il governo alza bandiera bianca e dice agli italiani di arrangiarsi (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel primo giorno senza cene fuori, senza aperitivi, senza palestre, senza movida tranne quella garantita dai falò della protesta (ieri è toccato a Torino) più che guardare a quel che c'è nell'ultimo Dpcm è necessario fare attenzione a quello che non c'è. Se i comportamenti privati sono stati radicalmente modificati dalle nuove disposizioni, l'azione pubblica non è stata toccata in alcun modo nemmeno dal secondo provvedimento prodotto da Palazzo Chigi in meno di una settimana. In materia di tamponi, laboratori, rapidità di diagnosi, servizi medici domiciliari ma anche treni, autobus, metropolitane, siamo rimasti fermi alle regole del primo settembre, quando l'epidemia era una questione di episodici focolai, di discoteche o feste troppo affollate, di reduci dai bagordi di Ibiza o della Croazia, e si ...

Ultime Notizie dalla rete : Col nuovo Col nuovo decreto, il governo alza bandiera bianca e dice agli italiani di arrangiarsi Linkiesta.it Ronaldo, tampone ancora positivo: salta con la Juventus la sfida col Barcellona

Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid-19 . Lo anticipa la tv portoghese . Il fuoriclasse della Juventus oggi - secondo la fonte - è ...

L'ultimo Dpcm sta già invecchiando. L'Iss parla di "mitigazione" ma intende "nuove chiusure"

la prospettiva della chiusura generale e invece finiscono col farla avvertire più vicina. Il virus corre, coi Dpcm non gli si sta dietro, nelle ultime ventiquattro ore ha fatto registrare nuovi record ...

Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid-19 . Lo anticipa la tv portoghese . Il fuoriclasse della Juventus oggi - secondo la fonte - è ...

L'ultimo Dpcm sta già invecchiando. L'Iss parla di "mitigazione" ma intende "nuove chiusure"

la prospettiva della chiusura generale e invece finiscono col farla avvertire più vicina. Il virus corre, coi Dpcm non gli si sta dietro, nelle ultime ventiquattro ore ha fatto registrare nuovi record ...