Club Brugge-Lazio, le probabili formazioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, il cammino in Champions League della Lazio prosegue in Belgio nella sfida contro il Club Brugge. I biancocelesti sono costretti a fronteggiare l'emergenza Covid che ha tolto a Simone Inzaghi diversi titolari, fra cui Ciro Immobile. La buona notizia è la titolarità di Milinkovic. Ecco le probabili formazioni: Club Brugge (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere. Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

