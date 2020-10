Club Brugge-Lazio, Inzaghi: “La società farà un comunicato sulla situazione Covid” (Di martedì 27 ottobre 2020) La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Club Brugge-Lazio. BRUGES (BELGIO) – Vigilia di Club Brugge-Lazio molto movimentata a Formello. Simone Inzaghi è partito solo con sedici giocatori. Emergenza dovuta anche alla questione coronavirus, con i tamponi di Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson che dovrebbero essere risultati positivi. Club Brugge-Lazio, la conferenza stampa di Simone Inzaghi In conferenza stampa Simone Inzaghi si è soffermato sulla situazione in casa Lazio: “Siamo in sedici – ha detto il tecnico biancoceleste, riportato da ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) La conferenza stampa di Simonealla vigilia di. BRUGES (BELGIO) – Vigilia dimolto movimentata a Formello. Simoneè partito solo con sedici giocatori. Emergenza dovuta anche alla questione coronavirus, con i tamponi di Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson che dovrebbero essere risultati positivi., la conferenza stampa di SimoneIn conferenza stampa Simonesi è soffermatoin casa: “Siamo in sedici – ha detto il tecnico biancoceleste, riportato da ...

IoNascoQui : Club Brugge – Lazio, Acerbi in conferenza stampa: “Non è una situazione facile, essendo anche in emergenza. L’impor… - IoNascoQui : Club Brugge – Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “Qui siamo in 16: domani la società farà un comunicato in giorna… - LI_SoloRAYA : Club Brugge-Lazio, i possibili convocati biancocelesti (FOTO) - LI_Palembang : Club Brugge-Lazio, i possibili convocati biancocelesti (FOTO) - periodicodaily : Club Brugge - Lazio, la parola agli allenatori - PeriodicoDaily Sport -