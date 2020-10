Clan Casamonica, blitz a Roma e 6 arresti. Le minacce al telefono: 'Te dobbiamo venì a casa?' (Di martedì 27 ottobre 2020) Sei appartenenti al Clan casamonica/Di Silvio sono finiti oggi in manette in un'operazione coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma. Agenti del Servizio Centrale Operativo, della ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) Sei appartenenti al/Di Silvio sono finiti oggi in manette in un'operazione coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di. Agenti del Servizio Centrale Operativo, della ...

virginiaraggi : Grazie a Polizia e Dda per blitz che ha portato ad arresto di sei persone del clan Casamonica. Sono accusati di est… - virginiaraggi : Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immo… - Agenzia_Italia : Nuovi arresti nel clan Casamonica per estorsione e spaccio con metodo mafioso - gigicoz : RT @virginiaraggi: Grazie a Polizia e Dda per blitz che ha portato ad arresto di sei persone del clan Casamonica. Sono accusati di estorsio… - RichbonesE : RT @virginiaraggi: Grazie a Polizia e Dda per blitz che ha portato ad arresto di sei persone del clan Casamonica. Sono accusati di estorsio… -