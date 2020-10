Chiusure anticipate, il nuovo Dpcm potrebbe aumentare la disoccupazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm continua a far discutere: secondo Matteo Renzi chiudere le attività significa aumentare la disoccupazione. “Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati”. A scriverlo in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale è Matteo Renzi, leader di Italia viva, a proposito delle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilcontinua a far discutere: secondo Matteo Renzi chiudere le attività significala. “Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati”. A scriverlo in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale è Matteo Renzi, leader di Italia viva, a proposito delle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Chiusure anti covid: gli indennizzi del governo per le attività penalizzate

