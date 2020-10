Chiusure anti covid: gli indennizzi del governo per le attività penalizzate (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi in parlamento verranno approvati gli indennizzi previsti dal ministro dell’Economia per le attività penalizzate dal nuovo dpcm. Proprio per evitare che i cittadini insorgessero contro l’obbligo di chiusura, manifestando per il loro diritto al lavoro, il premier Conte domenica aveva anticipato l’intenzione del governo di corrispondere degli indennizzi a tutti coloro colpiti dal nuovo … L'articolo Chiusure anti covid: gli indennizzi del governo per le attività penalizzate è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi in parlamento verranno approvati gliprevisti dal ministro dell’Economia per le attivitàdal nuovo dpcm. Proprio per evitare che i cittadini insorgessero contro l’obbligo di chiusura, manifestando per il loro diritto al lavoro, il premier Conte domenica avevacipato l’intenzione deldi corrispondere deglia tutti coloro colpiti dal nuovo … L'articolo: glidelper le attivitàè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

petergomezblog : Proteste in tutta Italia contro le chiusure anti-Covid. A Napoli in migliaia davanti alla Regione. Devastazioni a T… - Noiconsalvini : NAPOLI, AL VOMERO LA PROTESTA DEI COMMERCIANTI CONTRO LE CHIUSURE ANTI-COVID: ''NIENTE BONUS, VOGLIAMO SOLO LAVORAR… - SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - infoitinterno : La maggioranza si spacca sulle chiusure anti-Covid. Conte sotto attacco - bizcommunityit : Chiusure anti Covid: ecco gli indennizzi per bar, ristoranti, palestre e aziende -