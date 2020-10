Chicco biondo, Modà: nuovo singolo dal 30 ottobre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) Da venerdì 30 ottobre sarà disponibile in digitale “Chicco biondo”, singolo inedito dei Modà, una nuova ballad dal respiro romantico, dotata di un crescendo musicale che sottolinea la carica emotiva del testo. La scrittura appassionata di Kekko restituisce il desiderio di cercare la serenità nelle cosa più semplici e di coltivare l’amore. Un brano raffinato, capace di evocare il senso universale della vita, fatta di sorrisi non sempre felici ma anche di piccoli gesti che regalano pace. “Chicco biondo” arriva dopo il precedente singolo, “Cuore di cemento” , rilasciato a settembre, e dopo l’album “Testa o croce” (prodotto da Friends & Partners – licenza esclusiva Casa ... Leggi su soundsblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Da venerdì 30sarà disponibile in digitale “”,inedito dei Modà, una nuova ballad dal respiro romantico, dotata di un crescendo musicale che sottolinea la carica emotiva del testo. La scrittura appassionata di Kekko restituisce il desiderio di cercare la serenità nelle cosa più semplici e di coltivare l’amore. Un brano raffinato, capace di evocare il senso universale della vita, fatta di sorrisi non sempre felici ma anche di piccoli gesti che regalano pace. “” arriva dopo il precedente, “Cuore di cemento” , rilasciato a settembre, e dopo l’album “Testa o croce” (prodotto da Friends & Partners – licenza esclusiva Casa ...

rockmoda : Sorpresa?? Venerdì 30 ottobre uscirà una nuova canzone, 'Chicco Biondo'?? 'Dimmi se anche tu quando mi guardi senti d… - rockmoda : Meno tre a Chicco Biondo! ?? Come sempre, prima che esca una nuova canzone l'emozione è tanta... ma ormai manca poch… - CherryPress2 : “Chicco biondo” il nuovo singolo dei Modà - nick_tara92 : RT @rockmoda: Meno tre a Chicco Biondo! ?? Come sempre, prima che esca una nuova canzone l'emozione è tanta... ma ormai manca pochissimo! Da… - Aliseasea : RT @rockmoda: Meno tre a Chicco Biondo! ?? Come sempre, prima che esca una nuova canzone l'emozione è tanta... ma ormai manca pochissimo! Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Chicco biondo I Modà hanno annunciato l'uscita del singolo inedito "Chicco biondo" MTV.IT Modà, annunciato l’arrivo del nuovo singolo “Chicco biondo”

I Modà tornano in scena con un nuovo singolo: si intitola “Chicco biondo” e sarà pubblicato il prossimo 30 ottobre. Ad annunciarlo è stata la stessa band che sui social ha scritto: “Sorpresa, venerdì ...

I Modà hanno annunciato l’uscita del singolo inedito “Chicco biondo”

"Chicco biondo" arriva dopo "Cuore di cemento", singolo uscito a settembre, primo inedito dopo l'album "Testa o croce" che nel 2019 ha segnato il grande ritorno sulle scene dei Modà. Chissà se ...

I Modà tornano in scena con un nuovo singolo: si intitola “Chicco biondo” e sarà pubblicato il prossimo 30 ottobre. Ad annunciarlo è stata la stessa band che sui social ha scritto: “Sorpresa, venerdì ..."Chicco biondo" arriva dopo "Cuore di cemento", singolo uscito a settembre, primo inedito dopo l'album "Testa o croce" che nel 2019 ha segnato il grande ritorno sulle scene dei Modà. Chissà se ...