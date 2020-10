Chi è Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta: la storia e le rivelazioni sulla vita privata (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria, per Maria Teresa Ruta si è aperto un nuovo capitolo d’amore al fianco di Roberto Zappulla. Il marito della conduttrice conduce una vita riservata al riparo dalle telecamere, ma qualche dettaglio sulla sua storia è emerso tra le righe di una lettera inviata alla moglie nella Casa del Grande Fratello Vip. Chi è Roberto Zappulla Roberto Zappulla è il marito di Maria Teresa Ruta, uomo riservato e lontano anni luce dal mondo dello spettacolo in cui, invece, la sua dolce metà ha costruito un’importante ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria, persi è aperto un nuovo capitolo d’amore al fianco di. Ildella conduttrice conduce unariservata al riparo dalle telecamere, ma qualche dettagliosuaè emerso tra le righe di una lettera inviata alla moglie nella Casa del Grande Fratello Vip. Chi èè ildi, uomo riservato e lontano anni luce dal mondo dello spettacolo in cui, invece, la sua dolce metà ha costruito un’importante ...

Roberto__R : @EL10juve @ZZiliani Cioè un libro per raccontare titoli e articoli di qualcun altro? Ammazza che figata chi potrebbe mai farselo sfuggire - girotti_roberto : @AIealeaIe__ Appunto il piu ricco forse ma il piu' deficente questo e' sicuro quindi pensa chi lo segue - annamaria_ff : RT @repubblica: I rimborsi del 'mini lockdown': chi ne ha diritto e come ottenerli [di Roberto Petrini] [aggiornamento delle 11:39] https:/… - DeSantis1948 : RT @illusioneottica: @ApriGli_Occhi @MPenikas @NapolitanoIda @piccolojason @IlConte50919IT @Gio2020Gio @isadoralarosa @m_spagna @fabiopi100… - repubblica : I rimborsi del 'mini lockdown': chi ne ha diritto e come ottenerli [di Roberto Petrini] [aggiornamento delle 11:39] -