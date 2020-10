Chi è la mamma di Massimiliano Morra: curiosità su Giuseppina Cannavò (Di martedì 27 ottobre 2020) Massimil i a n o Morra è come il tempo, galantuomo. In queste settimane al GfVip ha incassato una serie di colpi micidiali, quasi tutti da parte della sua ex “non-fidanzata”, Adua Del Vesco. Prima ha fatto intendere che Morra le avesse fatto qualcosa di grave in passato; poi, infastidita dalle voci di un suo avvicinamento a Guenda Goria, ha sostenuto che fosse gay. Massimiliano ha reagito con garbo e l’ha perdonata. Forse perché non ha idea di quello che si è scatenato fuori dalla Casa. Per capire chi sia veramente Massimiliano, anzi, Gabriele (è il suo vero nome), occorre parlare con le donne più importanti della sua vita: sua mamma, Patrizia, e la sua compagna, Dalila. Difficile perché entrambe non vogliono interferire con il percorso ... Leggi su aciclico (Di martedì 27 ottobre 2020) Massimil i a n oè come il tempo, galantuomo. In queste settimane al GfVip ha incassato una serie di colpi micidiali, quasi tutti da parte della sua ex “non-fidanzata”, Adua Del Vesco. Prima ha fatto intendere chele avesse fatto qualcosa di grave in passato; poi, infastidita dalle voci di un suo avvicinamento a Guenda Goria, ha sostenuto che fosse gay.ha reagito con garbo e l’ha perdonata. Forse perché non ha idea di quello che si è scatenato fuori dalla Casa. Per capire chi sia veramente, anzi, Gabriele (è il suo vero nome), occorre parlare con le donne più importanti della sua vita: sua, Patrizia, e la sua compagna, Dalila. Difficile perché entrambe non vogliono interferire con il percorso ...

Per capire chi sia veramente Massimiliano, anzi, Gabriele (è il suo vero nome), occorre parlare con le donne più importanti della sua vita: sua mamma, Patrizia, e la sua compagna, Dalila. Difficile ...

Chi è la mamma di Adua Del Vesco: curiosità su Giusy Morabito

Ho paura della rabbia e di chi si scaglierà contro di lei il giorno che uscirà dal Gf Vip». D.. Quando sua figlia le ha detto che stava con Gabriel Garko, lei che cosa ha pensato? R. «Una mamma certe ...

Ho paura della rabbia e di chi si scaglierà contro di lei il giorno che uscirà dal Gf Vip». D.. Quando sua figlia le ha detto che stava con Gabriel Garko, lei che cosa ha pensato? R. «Una mamma certe ...