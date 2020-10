Chi c'era nel corteo di Milano che si è trasformato in guerriglia (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - E' un corteo eterogeneo composto da esponenti della destra estrema, ultras, studenti, imprenditori in difficoltà e rappresentanti della comunità araba, quello che ha attraversato Milano facendo esplodere petardi e molotov e lanciando lacrimogeni. Così eterogeneo che in diverse occasioni i più tranquilli hanno inveito contro chi ha distrutto tutto quello che gli capitava a tiro. Il tam-tam sui social I manifestanti, la maggior parte molto giovani, si sono radunati in piazzale Loreto poco prima delle 21 a partire da un appello girato sui social diretto a chi aveva motivi per protestare contro i nuovi provvedimenti restrittivi del Governo per contenere il contagio. Il momento più teso davanti al Palazzo della Regione Lombardia, l'obbiettivo prescelto fin dall'inizio secondo le ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - E' uneterogeneo composto da esponenti della destra estrema, ultras, studenti, imprenditori in difficoltà e rappresentanti della comunità araba, quello che ha attraversatofacendo esplodere petardi e molotov e lanciando lacrimogeni. Così eterogeneo che in diverse occasioni i più tranquilli hanno inveito contro chi ha distrutto tutto quello che gli capitava a tiro. Il tam-tam sui social I manifestanti, la maggior parte molto giovani, si sono radunati in piazzale Loreto poco prima delle 21 a partire da un appello girato sui social diretto a chi aveva motivi per protestare contro i nuovi provvedimenti restrittivi del Governo per contenere il contagio. Il momento più teso davanti al Palazzo della Regione Lombardia, l'obbiettivo prescelto fin dall'inizio secondo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Bonfanti: “Il Dpcm non mi piace Punisce anche chi era nelle regole“ LA NAZIONE Coronavirus, incontro in corso Conte-Spadafora. Focolaio in casa Lazio? Tutte le ultime

Era stato fatto a maggio in una fase dell'epidemia calante e ... e iniziare il prossimo con protocolli più stretti e la possibilità di far giocare chi gioca meno. Noi ci siamo preparati e non ci ...

Che cosa aspettarsi dalla terza e ultima stagione di Suburra

Chi sarà il vero re della Capitale ... L’amicizia di Aureliano e Spadino Nel film era Aureliano a uccidere Spadino, reo di essersi immischiato negli affari del politico Malgradi coinvolto ...

