Champions League, Cristiano Ronaldo e il tampone: se è negativo può giocare (Di martedì 27 ottobre 2020) Juve 2020-21, come cambia il rendimento con o senza Ronaldo in campo CON CR7 SENZA Match 2 4 Gol match 2,5 1,8 % vittorie 50 50 Punti gara 2 2 Tiri match 9,5 12,3 Possesso 48,2% 64,4% Dati Gazzetta ... Leggi su eurosport (Di martedì 27 ottobre 2020) Juve 2020-21, come cambia il rendimento con o senzain campo CON CR7 SENZA Match 2 4 Gol match 2,5 1,8 % vittorie 50 50 Punti gara 2 2 Tiri match 9,5 12,3 Possesso 48,2% 64,4% Dati Gazzetta ...

Inter : CONFERENZA-??-Da Kiev le parole di Conte e Lautaro alla vigilia di Champions League#ShakhtarInter #UCL - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - bbchausa : Ana sa ran za a fafata tsakanin Cristiano Ronaldo da Messi ranar Laraba a gasar Champions League. - milanointerist : RT @fralittera: Per l'#Inter solo 2 vittorie nelle ultime 11 gare di Champions League. Ora serve una svolta e con lo Shakhtar non può sbagl… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #ChampionsLeague?? 2° giro per le 5 italiane di #SerieA ???? Oggi #27ottobre in campo #Inter e #Atalanta : i bergamaschi… -