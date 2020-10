Champions, Lazio esclude dai convocati Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson (Di martedì 27 ottobre 2020) Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson sono stati esclusi dalla lista dei convocati della Lazio per la sfida di Champions League 2020/2021 contro il Bruges. I quattro calciatori non sono partiti per il Belgio, dove mercoledì sera è in programma il match della massima competizione continentale per club. Lo riporta l’ANSA. I quattro citati, assieme ad Andreas Pereira, erano nel gruppo squadra che nella giornata di lunedì si è sottoposto ai tamponi disposti dall’Uefa a 48 ore dalla gara. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020)sono stati esclusi dalla lista deidellaper la sfida diLeague 2020/2021 contro il Bruges. I quattro calciatori non sono partiti per il Belgio, dove mercoledì sera è in programma il match della massima competizione continentale per club. Lo riporta l’ANSA. I quattro citati, assieme ad Andreas Pereira, erano nel gruppo squadra che nella giornata di lunedì si è sottoposto ai tamponi disposti dall’Uefa a 48 ore dalla gara.

