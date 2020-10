Champions, il Bayern sorride nel finale: Lokomotiv Mosca k.o. 2-1 (Di martedì 27 ottobre 2020) Cinismo e concretezza da grande squadra: con queste qualità, il Bayern Monaco supera la Lokomotiv Mosca nella seconda giornata della fase a gironi in Champions. I bavaresi si impongono per 2-1, ma sono costretti ad alzare il livello di guardia fino alla fine contro la formazione russa padrona di casa. La vittoria consente alla squadra campione di Germania di consolidare la leadership nel proprio gruppo.IL MATCHIn avvio il Bayern mostra subito i muscoli, chiudendo nella propria metà campo la Lokomotiv. Dopo aver mancato il gol nei primi minuti, Goretzka finalizza una bella azione con un colpo di testa vincente su cross di Pavard. Coman rafforza la superiorità bavarese colpendo il palo poco dopo. La musica non cambia nella ripresa quando Kimmich spreca davanti alla ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Cinismo e concretezza da grande squadra: con queste qualità, ilMonaco supera lanella seconda giornata della fase a gironi in. I bavaresi si impongono per 2-1, ma sono costretti ad alzare il livello di guardia fino alla fine contro la formazione russa padrona di casa. La vittoria consente alla squadra campione di Germania di consolidare la leadership nel proprio gruppo.IL MATCHIn avvio ilmostra subito i muscoli, chiudendo nella propria metà campo la. Dopo aver mancato il gol nei primi minuti, Goretzka finalizza una bella azione con un colpo di testa vincente su cross di Pavard. Coman rafforza la superiorità bavarese colpendo il palo poco dopo. La musica non cambia nella ripresa quando Kimmich spreca davanti alla ...

