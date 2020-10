Champions, assenze pesanti per la Lazio prima della partenza per Bruges (Di martedì 27 ottobre 2020) assenze pesanti per la Lazio prima della partenza per Bruges per la gara di Champions di domani sera. Nella rifinitura mancavano Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira. Tutti e cinque erano nel gruppo squadra che ieri si è sottoposto ai tamponi disposti dall`Uefa a 48 ore dalla gara. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma dopo essere stati sottoposti a un nuovo tampone i primi quattro sono stati esclusi dalla lista in partenza tra un`ora per Bruges, mentre partirà Andreas Pereira. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 ottobre 2020)per laperper la gara didi domani sera. Nella rifinitura mancavano Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira. Tutti e cinque erano nel gruppo squadra che ieri si è sottoposto ai tamponi disposti dall`Uefa a 48 ore dalla gara. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma dopo essere stati sottoposti a un nuovo tampone i primi quattro sono stati esclusi dalla lista intra un`ora per, mentre partirà Andreas Pereira.

