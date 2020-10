Cena per 90 persone contro il Dpcm: “Potete arrestarmi, non chiuderò mai” (Di martedì 27 ottobre 2020) Un ristorante di Pesaro ha organizzato una Cena per 90 persone al fine di protestare contro la chiusura dei locali alle 18. Gli italiani continuano a protestare contro la decisione del governo di imporre la chiusura di tutti gli esercizi di ristorazione entro e non oltre le 18. Una decisione, quella presa dal governo, tesa … L'articolo Cena per 90 persone contro il Dpcm: “Potete arrestarmi, non chiuderò mai” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Un ristorante di Pesaro ha organizzato unaper 90al fine di protestarela chiusura dei locali alle 18. Gli italiani continuano a protestarela decisione del governo di imporre la chiusura di tutti gli esercizi di ristorazione entro e non oltre le 18. Una decisione, quella presa dal governo, tesa … L'articoloper 90il: “Potete, non chiuderò mai” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

